وزير الاقتصاد الألماني يناشد أوبك زيادة حجم الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار

ناشد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة حجم الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وفي أعقاب مشاورات لوزراء الطاقة الألمان على المستوى الاتحادي والولايات، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الأعباء في السوق.

كان تحالف "أوبك بلس" أكد الأسبوع الماضي التزامه بخطته لمستويات الإنتاج. وأقر مندوبو دول التحالف أمس الخطة السابقة بإضافة 400 ألف برميل يوميا للإنتاج في أبريل.

وجدد هابيك رفضه لحظر توريدات الطاقة القادمة من روسيا.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم وقف الولايات المتحدة لواردات النفط الروسي.