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واشنطن تطالب أوروبا بتحرير نفسها من الاعتماد على الطاقة الروسية

تالين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 8:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 8:40 م

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوروبا إلى تقليص اعتمادها في توفير الطاقة على روسيا مع استمرار موسكو في قصف أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال زيارة لإستونيا "أعتقد أنه من الضروري في الوقت الراهن أن يتم الابتعاد عن الطاقة الروسية، بالنسبة للعديد من الدول في أوروبا. لأن روسيا تستغلها كسلاح".

وأضاف بلينكن أن العديد من الدول الأخرى تتخذ إجراء مشابها، "هذا يؤكد فقط ضرورة المضي قدما بأسرع وقت ممكن بإمدادات وموارد الطاقة المتجددة".

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس عن بعض التحفظات إزاء فرض حظر على الطاقة الروسية في أعقاب لقاءها مع بلينكن.

وردا على سؤال عن هذه المسألة، قالت إن الدول الأوروبية المختلفة تعتمد على الغاز والنفط الروسيين بدرجات متفاوته وإنه يجب العثور على بدائل.

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