الدفاع السعودية تبرم 10 عقود مع شركات محلية وعالمية بقيمة 7 مليارات ريال

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، لتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال سعودي، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري.

وقال مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية "واس"، إن العقود التي أبرمتها الوزارة تهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2022 بصفتها الشريك الرئيس للمعرض، ويستعرض على مدى ثلاثة أيام أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، كما يعد حدثًا متخصصًا لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة.