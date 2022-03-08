متحدث التنمية المحلية: أكثر من مليون فرصة عمل وفرتها مبادرة «مشروعك»

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك دعم من قبل القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن مبادرة «مشروعك» انطلقت في الربع الثاني من 2015، ولكن حدثت بها طفرة غير مسبوقة عام 2018، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة نفذت 189 ألف مشروع صغير ومتوسط، بقروض بلغت 22 مليار جنيه، مما ساهم في توفير أكثر من مليون فرصة عمل.

واستكمل، أن محافظة المنيا هي الأعلى في تنفيذ المشروعات بإجمالي أكثر من 21 ألف مشروع بقروض تجاوزت الـ 2.5 مليار جنيه، وتتنوع هذه المشروعات بين الصناعي والزراعي، والحرف التراثية، مشيرًا إلى أنه تم توفير 122 فرصة عمل في محافظة سوهاج ضمن مبادرة «مشروعك».

وتابع، أن محافظة البحيرة نفذت 18 ألف مشروع بقيمة قروض 1.5 مليار جنيه، ووفرت 91 ألف فرصة عمل، وتليها محافظة الدقهلية وبها 16 ألف مشروع ضمن المبادرة بقيمة قروض 1.7 مليار جنيه ووفرت 92 ألف فرصة عمل.

وأشار، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المبادرة توفر التدريب الفني والإداري، في مقر «مشروعك»، الذي يتواجد في ديوان عام المحافظة في كل المحافظات، موجهًا رسالة إلى المواطنين، قائلًا: «من يرغب في تقديم المشروعات عليه الذهاب إلى ديوان عام المحافظة، ويعرض عليهم الأوراق الثبوتية الخاصة به، وفكرة المشروع ويتم دعمه بالشكل الكافي».