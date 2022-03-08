الصناعات الغذائية: إنشاء أول مركز تدريبي لتقديم الدعم الفني للمزارعين والمنتجين

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في الملتقى العلمي لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية ومعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومي للبحوث والذي عقد أمس الإثنين تحت عنوان:« التقنيات والتطبيقات الحديثة للمستخلصات النباتية في الصناعات الغذائية والنسيجية».



واستعرض محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة خلال الملتقى انشطة الغرفة وخدماتها المتنوعة لدعم المنشآت الغذائية، وكذا كافة بروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم خدمات متميزة تتناسب مع احتياجات المنشآت الغذائية خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم للنفاذ الي التمويل والأسواق المحلية والخارجية.



واشار البسيوني لتعاون الغرفة مع مشروع النمو الأخضر التي تقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو لتأهيل المنشآت للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والعمل علي ترشيد الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة، وكذا مبادرة الغرفة لحصر المخلفات الزراعية بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية لحصر المخلفات الصناعية بعد عمليات التصنيع والإنتاج مثل قشر الطماطم والبرتقال وإعادة استخدامها في إنتاج الأعلاف وكذا مشروع تعظيم القيمة المضافة لمحصول الطماطم في سلاسل الإمداد.



وأضاف أنه سيتم إنشاء أول مركز تدريبي لتقديم الدعم الفني للمزارعين والمنتجين بالطرق السلمية للزراعة والحصاد والإنتاج وسبل تعظيم القيمة المضافة للطماطم من أجل التصدير.



وأبدى البسيوني في نهاية كلمته استعداد الغرفة التام بالتواصل مع القطاع الخاص لتشجيع مبادرات المركز القومي للبحوث الخاصة بالتطبيقات الحديثة علي مستوي القطاع الغذائي.