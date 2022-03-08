 المندوه: تعديل قانون الهجرة غير الشرعية يستهدف حماية أولادنا - بوابة الشروق
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المندوه: تعديل قانون الهجرة غير الشرعية يستهدف حماية أولادنا

صفاء عصام الدين وأحمد عويس :
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 2:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 2:24 م

أكد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية جاء في وقته لمواجهة الحالمين في استغلال أحلام البسطاء نحو تحقيق الثراء السريع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وقال النائب: هذا القانون يستهدف حماية أولادنا من الاستغلال، مشيرا إلى أن البعض يستغل أحلام الشباب بحجة تحقيق أحلامهم في بلدان بدون إقامة شرعية وتكون النتيجة الاستغلال في السخرة أو الترحيل.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية على السماسرة مجرمي الهجرة غير الشرعية أمر في منتهى الأهمية للقضاء على هذه الظاهرة.

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