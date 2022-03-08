تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس ألمانيا

يستقبل لايبزيج نظيره يونيون برلين في الدور نصف النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم في 20 أبريل المقبل، بعد يوم من لقاء فرايبورج مع مضيفه هامبورج من الدرجة الثانية في المباراة الأخرى، وفق ما أسفرت عنه القرعة الثلاثاء.

وبعد خروج كل من بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري المحلي، سيكون لايبزيج المرشح الأبرز لحصد باكورة ألقابه في الكأس بعد خسارته نهائي العام الماضي أمام دورتموند و2019 أمام العملاق البافاري.

وفي حال فوز هامبورج في دور الأربعة، سيصبح أول فريق من الدرجة الثانية يبلغ المباراة النهائية منذ دويسبرج عام 2011 عندما خسر أمام شالكه بخماسية نظيفة.

ووصل يونيون برلين بدوره مرة واحدة إلى مباراة القمة عام 2001 عندما خسر أيضًا أمام الفريق الأزرق، فيما يبحث فرايبورج عن بلوغ أول نهائي له.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 21 مايو.