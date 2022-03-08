 الحكومة تنفي صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة - بوابة الشروق
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الحكومة تنفي صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة

محمد عنتر
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 12:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 12:48 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستعقد ورقياً ويتم تصحيحها يدوياً خلال العام الدراسي 2021- 2022.

وأشار المركز، إلى تواصله مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان أو التصحيح" ورقياً أو إلكترونياً، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات.

وناشدت وزارة التعليم، أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


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