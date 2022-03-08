أعرب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، عن قلق بلاده إزاء الوضع الذي يشهد تغيرًا سريعًا في أوكرانيا، لافتًا إلى أسفه بسبب ازدياد الإصابات المدنية.

ودعا خلال كلمة، ضمن فعاليات جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، لبذل إجراءات ضبط النفس، ووضع حد للقتال، وضمان حماية المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، وتجنب حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.

وأشار إلى أمله في تجاوز الطرفين الأوكراني والروسي الصعوبة الخاصة بفتح الممرات الإنسانية، وتنفيذ التوافق لتكون المعابر آمنة، مشددًا على أهمية احترام الحياد وعدم الانحياز، عند تنفيذ العمليات الإنسانية.

ولفت إلى أهمية تجنب تسييس المسألة الإنسانية، والاهتمام بكل النازحين واللاجئين، وتقديم المساعدة الإنسانية للمستضيفين، وتوفير الحماية للفئات الضعيفة، وبذل الجهود لتجنب كوارث إنسانية ثانوية في أوكرانيا كنقص الغذاء والأمراض المعدية.

وشدد على أهمية تحقيق الوصول الإنساني السريع دون عوائق، وضمان سلامة وأمن العاملين الإنسانيين والطبيين، وحماية المعدات الطبية ووسائل النقل المستخدمة في العمليات والبنى التحتية، وضمان أمن وسلامة الأجانب وترحيلهم بشكل آمن، ومساعدتهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية، ودعم دور الأمم المتحدة التنسيقي.

وذكر أن الوضع في أوكرانيا تدهور بسبب عوامل معقدة، متابعًا: «لا بد من التفاهم المشترك بدلا من زيادة الوضع سوءًا، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وضمان سيادة وسلامة الدول، واحترام مبدأ عدم تجزأ الأمن».

ونوه إلى أهمية التعامل مع الشواغل الأمنية، والتمسك بالمفاوضات للتوصل إلى حل للنزاعات، ودعم إجراءات التسوية السياسية، محذرًا من أن عدم انتهاج أي مسعى يؤدي إلى حل دبلوماسي؛ يؤجج التوتر.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.