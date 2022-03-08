 هيومن رايتس ووتش: 200 ألف مواطن في ماريوبول الأوكرانية محاصرون.. ولا سبيل للفرار - بوابة الشروق
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هيومن رايتس ووتش: 200 ألف مواطن في ماريوبول الأوكرانية محاصرون.. ولا سبيل للفرار

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 2:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 2:44 ص

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن «200 ألف مواطن في ماريوبول، محاصرون بلا ماء أو كهرباء أو تدفئة أو خدمة هاتف»، منوهة إلى «عدم وجود سبيل للفرار»، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.

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