يقام مساء الجمعة المقبل، حفل سيمفونية تحت النجوم في محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية، وهي تجربة موسيقية تقام بجانب صخرة القوس في منطقة المداخيل.



وتعتبر المحمية إحدى المناطق التي تجذب محبّي الطبيعة والمغامرات، والمصورين من حول العالم.



وتشتهر بتشكيلة صخورها الفريدة من نوعها، وألوان وديانها المتعددة، وصخورها البركانية.



وسيكون العرض الموسيقي، المقدم من النجم العالمي داردَست، هو الأول من نوعه في صحاري المداخيل، ويشتهر عازف البيانو الإيطالي بدمجه للبيانو مع موسيقى الـ"إلكترو" الأوروبية والتأثيرات الضوئية البصرية، وقد ألف داردَست معزوفة خاصة للحدث يهديها خصيصاً لسماء العلا.



وسيتم ربط التكنولوجيا مع الطبيعة والنجوم، على المسرح الطبيعي لمداخيل، وصممت الإضاءة بهدف الارتقاء بالجمال الطبيعي لصخرة القوس ولسماء ليالي العلا، وإيجاد التوازن ما بين الإضاءة الخافتة وإمكانية الاستمتاع برؤية مجرّات النجوم في السماء.



وبفضل هذا التوازن يستطيع الحضور الاستمتاع بسكينة الطبيعة التي توفرها صحراء المداخيل، وبعرض ضوئي معاصر يفوق الخيال.



ويعطي شكل صخرة القوس انطباع المسرح كما يوفر انعكاس صوتي ملائم للاستمتاع بالموسيقى.



وتعتبر صخرة القوس إحدى أكثر المعالم شهرة في العلا بفضل شكلها المشابه للجسر المنحني على شكل قوس قزح.



وتعد فعالية سيمفونية تحت النجوم آخر فعاليات مهرجان سماء العلا الذي يحتفل بالعلاقة القديمة بين سكّان العلا وسماءها.



اشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات الأخرى التي توثق علاقة البشر بالسماء، حيث كان من ضمنها رحلات المناطيد، وعروض المناطيد الليلة المضيئة، ورحلات الهليكوبتر، و"كونستليشنز"، وهو عرض فلكي لمشاهدة النجوم فريد من نوعه بمشاركة أكثر من ألفي طائرة إلكترونية بدون طيار.