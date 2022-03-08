وزير الدفاع الأوكراني: الروس احتجزوا أكثر من 2000 طالب كرهائن

وزير الدفاع الأوكراني: خسائر روسيا من القتلى والجرحى ستفوق خسائر الحرب التي دامت 10 سنوات في أفغانستان



قال وزير الدفاع الأوكراني، إن «نحو 10 آلاف طالب أجنبي أهداف للقوات الروسية»، لافتًا إلى أن «الجنود الروس احتجزوا أكثر من 2000 طالب كرهائن، كثير منهم من الهند والصين وتركيا».



وأضاف في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الأوكرانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن الطلاب يقيمون في المدن المحاصرة من الجيش الروسي مثل: تشيرنيهيف، وسومي، وخيرسون، وماريوبول.



وذكر أن «أوكرانيا كانت ولا تزال موطنًا لممثلي أكثر من 100 دولة»، مشيرًا إلى أن روسيا تحتجز الصحفيين كرهائن، وتطلق النيران عليهم.



ولفت إلى مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي، خلال 11 يومًا، معقبًا: «بعد أيام قليلة، ستفوق خسائر روسيا من القتلى والجرحى عدد خسائر الحرب التي دامت 10 سنوات في أفغانستان».



وأعلن عند تدمير 300 دبابة و1000 عربة مصفحة، وأكثر من 40 طائرة، وما يقرب من 70 طائرة هليكوبتر، مختتمًا: «نحن ندمرهم مثلما ندمر الإرهابيين الآخرين الذين ينتشرون في مدننا بالصواريخ».



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.



وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.