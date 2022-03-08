مندوب أوكرانيا الأممي: الدبلوماسية الروسية في نيويورك بحاجة لمساعدة نفسية

دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، البعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الاستجابة بشكل حازم للأزمة الإنسانية في بلاده دون تأخير، منوهًا إلى أن المحتل الروسي يقتل أطفال أوكرانيا بشكل متعمد.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، مساء الاثنين، أن الاعتداء الروسي أدى إلى مقتل 38 طفلا وإصابة أكثر من 70 آخرين، مشيرًا إلى أن الرقم يزداد في الوقت الراهن.

وذكر أن أكثر من 2000 مواطن من الهند والصين وتركيا وباكستان ودول أخرى يعانون إلى جانب الأوكرانيين؛ بسبب الاعتداء الروسي، مؤكدًا أن بلاده تتواصل مع البعثات الدبلوماسية لعودة مواطنيهم بشكل آمن وخلال أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى استحداث وزارة الداخلية الأوكرانية خط ساخن للراغبين في مغادرة أوكرانيا، قائلًا إن السبب الوحيد للأزمة الإنسانية الكبيرة في أوكرانيا هو الاعتداء المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي، والذي يتحمل كامل مسؤولية قتل وجرح الأبرياء وإعاقة المغادرة الآمنة».

وأكد أن كل النظم تعمل في الدولة الأوكرانية، إضافة إلى أن الحكومة مستمرة في عملها، متابعًا: «نتوقع تحركا ملموسا لإنقاذ الشعب الأوكراني؛ لأن هشاشة الوضع تتعدى حدود أوكرانيا وتصل إلى أوروبا والعالم، والمجلس عليه أن يكون حاسما في الاستجابة للأزمة الإنسانية الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».

واستكمل حديثه في إشارة إلى مندوب روسيا: «نحاول أن نعيد عضوًا واحدًا إلى الرشد والمنطق، عندما أستمع إليه بالذات وممثل ذلك البلد، أرى أنه محق وأن قسم الصحة في نيويورك يجب أن يسمى قسم الصحة والصحة النفسية، من الصعب ألا يسمى كذلك بعد الاجتماعات التي نستمع فيها إلى الأكاذيب والأوهام التي تصدر عن لسان هذا البلد بالذات، الدبلوماسية الروسية في نيويورك بحاجة لمساعدة نفسية».

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.