توتنهام يكتسح إيفرتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

اكتسح توتنهام ضيفه إيفرتون 5 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل مايكل كين مدافع إيفرتون الهدف الأول لتوتنهام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14، قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 37 أضاف هاري كين الهدف الثالث لتوتنهام، ثم سجل المدافع سيرجيو ريجليون الهدف الرابع في الدقيقة 46، فيما عاد كين ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 55.

ورفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع بعد خوضه 26 مباراة، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر بعد خوضه 25 مباراة.