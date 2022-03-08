مجلة الجنس اللطيف تنصح فتيات القرن الماضي: اجعلي صوتك مثل آلة موسيقية

يحل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم الثلاثاء، حيث يحتفي العالم بالمرأة في 8 مارس من كل عام.



وشهد المجتمع المصري مؤخرا طفرة كبيرة في مجال حقوق المرأة، حيث أصبحت السيدة المصرية صاحبة أعمال خاصة، وسائقة للمترو، وقاضية. لكن، "مَن حَمِلَ الراية الأولى في المطالبة بهذه الحقوق؟ وماذا كانت نصيحته للفتيات؟".



طالعت "الشروق"، مجلة "الجنس اللطيف" التي قامت الصحفية ملكة سعد بإصدارها عام 1908م، بحسب أعدادها الموجودة بدار الوثائق المصرية، ووجدت أن ملكة كانت تنصح الفتيات على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها تحسين علاقتها بأسرتها.



وقالت ملكة -في مقال كتبته بأحد أعداد المجلة- للفتيات المصريات: "تأكدي أيتها الفتاة، أنه لا يعنى بك ولا تعتبرين قط إلا إذا كنت رفيقة لطيفة، فحافظي على الفرح والسرور نحو والدك ووالدتك وأخوتك، كوني زهرة يعبق طيبها في المنزل، لكن احترزي من أن تكوني باقة يضمها كل امريء إلى أنفه".



وأكدت ملكة ضرورة مراعاة الفتاة لحالة والدها النفسية، مشيرة إلى أنه عندما ترى الفتاة الحزن والكآبة تعلو جبهة والدها، فيجب عليها أن تكون الرسول الملين لطباعه، الحامل له كل عبارات اللطف والرقة، موضحة أنه إذا وجدت الفتاة أن والدتها حزينة، فعليها أن تعرف أن حزن والدتها سيزول بابتسامة ابنتها الرقيقة.



وبسبب انتشار الخدم في البيوت المصرية آنذاك، قالت ملكة إنه "إذا وجدت الفتاة مشاجرة بين الخدم، فيجب أن يكون صوتها بمثابة الآلة الموسيقية التي تعيد النظام وترجع الأمان وتحفظ السلام بالمنزل، وكأنها شعاع شمس يأتِ ليقضي على الغيوم، وكأنها ملك كريم طاهر وظيفته السلام والتحالف والتحاب".



وقالت ملكة إن المرأة قادرة على القيام بوظيفة المصلحة التي خلقها الله تعالى من أجلها، ولذلك يجب أن تأخذ هذه الوظيفة على عاتقها وتقوم بها كلما سنحت لها الفرصة، موضحة أنه يجب على الفتاة أن تزيح الهموم عمن يعيش معها بالمنزل، وأن توفر لهم كل وسائل الراحة والطمأنينة.



ونصحت ملكة الفتيات قائلة: "قومي بوظيفتك إذا أردت أن تكوني نافعة كل النفع وكأنك كالماء للظمآن، حتى إذا ما غبت لحظة واحدة، عرف الكل أهميتك الكبرى، وإذا ما رجعت طرح الكل عليك سلام المحبة والاعتبار، فقد وضع الله فيك كل عاطفة شريفة وكل سجية حميدة، بل كل ما يمكنك به لفعل الخير، فإذا أحسنت عملا أيتها الفتاة لعرفت أخيرا أنك النور البهي الذي يتلألأ وسط أسرتك، أنت فرح الأسرة وسرور الحزانى وعلاج المرضى ومزيح الكروب، بشر ألفاظه تنعش الفؤاد المسكين ويوزع السلام في القلوب".