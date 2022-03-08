قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وصلت إلى مستويات كارثة، لافتة إلى أن 40 مليون أوكراني يعانون حالة من انعدام الأمن، ونقص شديد في الخدمات الإنسانية.

وأضافت خلال كلمة، ضمن فعاليات جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، مساء الاثنين، أن عدد اللاجئين والنازحين الأوكرانيين بلغ 1.7 مليون، في الوقت الذي تستمر فيه أعداد القتلى والجرحى بالارتفاع، مناشدة المجتمع الدولي بذل قصارى جهده للتخفيف من المعاناة الإنسانية للأوكرانيين.

وشددت على أهمية تكثيف مساعي وقف القتال بشكل عاجل، وإيجاد حل مستدام للأزمة الحالية، داعية كل الأطراف إلى احترام الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وعدم جعل المدنيين والأعيان المدنية موضع استهداف.

ونوهت إلى أن تدمير البنية التحتية يؤثر على الأوضاع الإنسانية، وصعوبة الحصول على الاحتياجات الملحة كالمياه والغذاء، مشيرة إلى أهمية وصول الاحتياجات الإنسانية للمحتاجين دون تقييده بوقف إطلاق النار، وضمان سلامة العالمين في المنظمات الإنسانية.

وأشارت إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية للسماح للمدنيين بالخروج من المدن التي تتعرض للعنف، معربة عن أسفها لانهيار الممرات الإنسانية المتفق عليها، وذكرت أن تأمين ممرات إنسانية حلول مؤقتة غير مثالية وليست بديلًا عن احترام القانون الدولي الإنساني.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.