متحدث الشباب والرياضة يستعرض تطوير المنظومة الإعلامية بشباب كفر الشيخ

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفدا برئاسة الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة؛ للاطلاع على آخر تطوير المنظومة الإعلامية بكفر الشيخ.

وأشاد الدكتور محمد فوزي بدور مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، خلال الفترة الماضية والجهد المبذول في إقامة الفعاليات والأنشطة المنفذة والتغطية الإعلامية المتميزة من جانب المنسقين الإعلاميين بالديوان العام والإدارات الفرعية بجميع الأحداث المنفذة بقطاعي الشباب والرياضة في ظل توحيد السياسة الإعلامية.

يذكر أنه تم تنفيذ الملتقى الأول للمنسقين الإعلاميين خلال الفترة من 24 حتى 29 من يناير بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد فوزي المتحدث الإعلامي للوزارة، إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشباب والرياضة بحضور نخبة من الإعلاميين وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحمل الملتقى عددًا من المحاور الرئيسية الهامة، منها السياسات الإعلامية في ضوء استراتيجية بناء الإنسان وفقا لرؤية مصر 2030، تطبيقات صحافة الفيديو، وصحافة الموبايل، الإعلام الإلكتروني، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والترويج والتسويق الإعلامي، المراسم والبروتوكولات، تنظيم المؤتمرات الصحفية، تحليل المضمون وقياس الرأي العام، والرصد والمتابعة الإعلامية.