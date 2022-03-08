زارت مجموعة من النساء الأفغانيات الملهمات مقر البرلمان في المملكة المتحدة، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ورواية قصصهن الفريدة عن النجاح والاندماج في المجتمع الجديد.



وخلال حفل استقبال استضافته وزيرة إعادة التوطين الأفغانية، فيكتوريا أتكينز، شاركت 12 امرأة أفغانية قصصهن عن العيش في المملكة المتحدة بعد مغادرة أفغانستان، ومن بين النساء اللواتي تمت دعوتهن إلى البرلمان:



بن عفشة يعقوبي، وهي ناشطة أفغانية في مجال حقوق المعاقين، أصبحت واحدة من بين 100 امرأة يعملن في هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2021، أسست يعقوبي التي تعاني من إعاقة بصرية منظمة "رحب" في عام 2008 مع زوجها، لتوفير التعليم وإعادة التأهيل للأشخاص المعاقين بصريًا في أفغانستان، وبعد تولي طالبان السلطة مرة أخرى في أغسطس 2021، أُجبرت على مغادرة البلاد لكنها لا تزال مدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تخشى أن يواجهوا تمييزًا من قبل الحركة المسيطرة على مقاليد الحكم حالياً.



عريفة شافعي، وهي باحثة في برنامج تشيفنينج، للمنح الدولية، وهو برنامج تعليمي ممول من وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني، كانت عريفة تخشى على حياتها ولم تصدق أنها ستصل إلى المملكة المتحدة بعد استيلاء طالبان على أفغانستان، ولكنها وصلت إلى المملكة المتحدة بمساعدة السفارة البريطانية.



الصحفية زهرة جويا، أطلقت منصة إعلامية تسمى"روخانا ميديا" في ديسمبر 2020 بأموالها الخاصة كأول وكالة أنباء نسائية أفغانية، بهدف أن تصبح أول مصدر إخباري وطني حيث يمكن للمرأة الأفغانية في أي منطقة أن ترى حياتها تنعكس في القصص التي تنشر كل يوم، وتعرضت هي وصحفيوها إلى اعتداءات وتهديدات على حياتهم بسبب تغطيتهم لحقوق المرأة، ويواصل فريقها في أفغانستان العمل في الخفاء.



واختيرت جويا كواحدة من نساء مجلة التايم لعام 2022 لتقريرها عن حياة النساء في أفغانستان من خلال وكالتها الإخبارية، روخانا ميديا، وتعيش جويا الآن كلاجئة في المملكة المتحدة، وتواصل إدارة شركتها من المنفى، وتنشر تقارير فريقها من الصحفيات في جميع أنحاء أفغانستان حول الحياة للنساء في ظل حكم طالبان.



وتأتي زيارة البرلمان في الوقت الذي تواصل خلاله الحكومة عملياتها لإعادة توطين آلاف الأفغان الذين أجبروا على الفرار من أرضهم، ووصل بالفعل لأكثر من 19 ألف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة.



تقول وزيرة إعادة التوطين الأفغانية، فيكتوريا أتكينز، على هامش هذا الحدث: "من المهم جدًا أن نحتفل باليوم العالمي للمرأة من خلال تكريم بعض النساء الأفغانيات غير العاديات اللواتي جعلن المملكة المتحدة وطنهن، لقد قابلت نشطاء حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الأفغان، وعلماء تشيفنينج، وقضاة وصحفيين، وجميعهن قصصن حكايتهن الفريدة، وآمل أن تسلط حكاياتهن المعززة عن الشجاعة والتصميم والنجاح بعض الضوء على الرحلات والنضالات التي قامت بها النساء والفتيات منذ أن سيطرت طالبان على بلادهن".



الجدير بالذكر أن وزير إعادة التوطين، ترتبط مهامه بضمان حصول الأفغان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على الدعم الحيوي الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم والعثور على عمل ومتابعة التعليم والاندماج في مجتمعاتهم المحلية، وقد تولت أتكينز المنصب في عام 2021، وكانت تعمل في وقت سابق، عام 2017 إلى عام 2021 ، كوكيل برلماني لوزارة الدولة لشؤون الجريمة والحماية والضعف في وزارة الداخلية، وشمل هذا الدور العمل على العنف المنزلي والعنف بدافع الشرف والاستغلال الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.