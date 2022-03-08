أحمد موسى عن سقوط بيراميدز بثلاثية: ليه الأهلي يعمل كده في متصدر الدوري

عبّر الإعلامي أحمد موسى، عن دهشته لفوز النادي الأهلي على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري العام.

وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "ليه تلاتة.. ليه الأهلي يعمل كده ده إحنا بنلاعب بيراميدز متصدر الدوري.. معقول الأهلي عمل كده".

وأضاف لم يصدّق الأمر إلا بعدما شاهد أهداف المباراة، وأوضح أنّه كان على حيرة من أمره للاختيار بين أي من هذه الأهداف أفضل.

وفيما أشاد بصاحبيّ الهدف الأول محمد مجدي أفشة والهدف الثاني محمد شريف، فقد كال المديح أكثر بصاحب الهدف الثالث عمرو السولية، قائلًا إنه يقدم موسمًا رائعًا وأن تسديداته الصاروخية لا يمكن إيقافها.

وأشار إلى خطأ عبد الله السعيد الذي تسبب في الهدف الأول للأهلي، وقال: "النسر أفشة أخد الكرة وراوغ شريف إكرامي وسجّل الهدف بصعوبة.. أفشة ده جبار.. حرام اللي اللي عمله ده".

واستعاد الأهلي صدارة الدوري العام بعد فوزه على بيراميدز، إذ رفع رصيده للنقطة 28، مقابل 26 نقطة للفريق السماوي، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة، علمًا بأن المباراة لديه مباراة مؤجلة أمام نادي الجونة.