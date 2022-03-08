الرئيس قيس سعيد يقبل أول استقالة في حكومة نجلاء بودن

أعلنت الرئاسة التونسية قبول استقالة كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية عائدة حمدي، وهي الاستقالة الأولى في حكومة نجلاء بودن منذ توليها مهامها في أكتوبر الماضي.

ولم يظهر أي نشاط علني لعائدة حمدي منذ أسابيع كما لم تدل بأي تصريح للصحافة، في حين صدر أمر رئاسي في الجريدة الرسمية في نسخة اليوم الثلاثاء، قبول استقالتها بدءا من تاريخ الأول من فبراير الماضي.

وهذه أول استقالة في حكومة بودن التي تعد مسؤولة قانونيا أمام رئيس الجمهورية منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان في 25 يوليو الماضي.

وصدر في نفس النسخة بالجريدة الرسمية أمر رئاسي بتعيين سارة رجب كاتبة عامة للحكومة.