خارجية روسيا تستدعي سفير أيرلندا بعد اقتحام سفارة موسكو في دبلن

استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفير أيرلندا بعد اقتحام سفارة موسكو في دبلن، وذلك بحسب وسائل إعلام روسية.



وصدرت تعليمات للمحققين الروس بالتحقيق في وصول شاحنة إلى أراضي السفارة الروسية في دبلن بأيرلندا، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء.



وقال الموقع: «أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليمات إلى إدارة التحقيقات الرئيسية لتنظيم تحقيق في هذا الحادث، وتقديم تقييم قانوني مناسب لأفعال المهاجم بموجب المادة 360 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (الهجوم على الأشخاص أو المؤسسات التي تتمتع بالحماية الدولية)».



وذكرت الإدارة، أنه بحسب تقارير إعلامية، في دبلن "إيرلندا" صدمت شاحنة عمدا بوابات السفارة الروسية.



وجاء في البيان الصحفي: «وقع الحادث عندما كان ضباط الشرطة الأيرلندية يقفون في مكان قريب ولم يفعلوا أي شيء».



وأوضحت أن «السفارة تعتبر هذا الحادث انتهاكًا واضحًا وصارخًا للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961»، نافية إصابة أحد في الحادث.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.



وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.