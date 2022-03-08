قال الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بجدة، إنّ هناك تنسيقًا مستمرًا في مختلف المواقف بين مصر والسعودية سواء في أي حدث إقليمي أو دولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنّ مصر والسعودية لم يفترقا منذ أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع: "هناك أحداث دولية تحدث على الأرض تترك انعكاسات على الدول العربية والشرق الأوسط، وبالتالي لابد أن يكون هناك تنسيق في المواقف".

وأكّد أن هناك تطورات أيضًا على الساحة الإقليمية تتطلب أن يكون هناك تنسيق بين مصر والسعودية، مشيرًا كذلك إلى أنّ القيادة السعودية تنظر إلى حجم التطور القوي في مصر، وهو ما يثير إعجاب المملكة.

وأشار إلى مجال البنية التحتية التي رسّختها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فإن نظرة بأن المستقبل أصبح مشرقًا للشرق الأوسط لما تخطط له المملكة ومصر.

وأجرى الرئيس السيسي زيارة للسعودية اليوم الثلاثاء، وقد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.