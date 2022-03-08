توقيع كتاب التاريخ والشعر بأفلام شادي عبد السلام لميرفت كمون بمهرجان الأقصر

شهد اليوم الخامس من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر، حفل توقيع ومناقشة كتاب "التاريخ والشعر في أفلام شادي عبد السلام" للكاتبة التونسية والمخرجة الدكتورة ميرفت مديني كمون، والذي يتناول مسيرة المخرج شادي عبد السلام الفنية والإنسانية.

"بناء المنازل علمني كيف أبني أفلامي"، بهذه المقولة بدأت مرفت كمون كتابها، وقالت: "في البداية أوجه الشكر لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديره المخرجة عزة الحسيني، وأسعدني اهتمام المهرجان بإصدار الكتاب في مهرجان الأقصر، واخترت أن يكون الكتاب عن شادي عبد السلام كنوع من التكريم لفنان اكتشفت أنه لم يأخذ حقه في السينما بالشكل الذي يستحقه، وركزت في الكتاب أن يكون عن التاريخ والشعر في سينما شادي عبد السلام، ولا أراه مؤرخا فقط، لكن شادي عبد السلام فنان شامل وأكبر من أن يكون فقط مجرد مؤرخ سينمائي، كما أنه في أفلامه تكون نقطة البداية والانطلاق تاريخية".

وأشارت إلى أن شادي عبد السلام ولدت لديه فكرة في فيلم "المومياء" وعمره ١٧ عاما، وكانت هناك سرقة اثار وأراد أن يفكر في التصدي لذلك فذهب لعلماء الآثار وتحدث معهم عن السرقة وبدأ مشواره مع الفيلم منذ ذلك الوقت.

وأوضحت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان: "فكرة الكتاب جاءت حينما كنا نتحدث مع مرفت كمون ذات مرة ووجدنا أنها مهتمة بشادي عبد السلام فهي أستاذة جامعية وكانت رسالة الدكتوراة الخاصة بها عن المخرج يوسف شاهين، ولديها اهتمام كبير بشادي، واقترحت أن تقدم كتابا عنه في إطار احتفاء المهرجان هذا العام بمرور ١٠٠ سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، و٢٠٠ سنة على فك رموز حجر رشيد، ويعد شادي عبد السلام من أهم العلامات في السينما العالمية والمصرية، وهو أيقونة كبيرة تستحق الاحتفاء بها، خاصة أننا نحاول لأول مرة كمهرجان هذا العام أن نحتفي في شعارنا بمصر ونلقي الضوء على تاريخ مصر".

وتابعت: "شادي من أهم السينمائيين اللذين تحدثوا عن المصرية، فهو ليس مخرج ولكنه صانع أفلام، وفي فيلم "المومياء" كان قد أنهى المونتاج كاملا بالموسيقى، ولم تعجبه الموسيقى فقرر إعادتها من جديد، فهو أيقونة سينمائية مصرية هامة تستحق الاحتفاء.

وقال سيد فؤاد: "بالنسبة لي شادي عبد السلام من أميز صناع الأفلام في مصر رغم أنه قدم فيميلين قصيرين وفيلما طويلا، وفيلم المومياء هو الدرس أن يكون هناك سينما مغايرة ومختلفة وبه مساحة خيال كبيرة وراء الصورة، ووجه فؤاد تساؤلا لدكتور مرفت كمون، حول سبب اختيارها أن تقدم كتابا عن شادي عبد السلام، كيف عملت عليه؟".

وأجابت كمون قائلة: "في البداية حينما كتبت عن يوسف شاهين كان بدافع الحب، وأنا مقتنعة أنه عند الكتابة عن فنان تكون البداية ذاتية، ثم تنطلق من الذاتية إلى الموضوعية، وحينما قررت الكتابة عن شادي عبد السلام كان من فيلم المومياء فهو عمل مختلف وأبهرني الجانب الصوفي في الصورة، وكان عندي أشياء كثيرة أريد قولها عن من زاوية مختلفة، فقررت تقديم هذا الكتاب، ولم يكن هناك أفضل من أن ينطلق كتاب شادي عبد السلام من الأقصر ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".