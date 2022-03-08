الأرصاد تحذر من منخفض حراري جديد يضرب البلاد اليوم (تفاصيل)

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من منخفض حراري جديد يسيطر على كافة أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "ستندفع كميات كبيرة من الرطوبة في الطبقة البنائية 700 ملي بار وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة وتغزر على مناطق من السواحل الغربية (السلوم ومطروح) وتمتد إلى الدلتا تكون متوسطة وتخف حدتها على القاهرة".

وأضاف أن "غطاء سحابي سيمر على مصر الوسطى قد يتساقط منه بعض الأمطار في المناطق التي تسمح كميات الرطوبة بذلك".

كما ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس دافىء على القاهرة حار على جنوب الصعيد، وتنشط سرعات الرياح نسبيا على الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات مُتقطعة، وأمطار أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات مُتقطعة، وأتربة عالقة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 22 14

وادي النطرون 23 12

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 12

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 26 12

بورسعيد 21 13

دمياط 21 14

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 26 15

نخل 25 11

نويبع 24 17

طابا 23 16

كاترين 21 11

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 27 18

سوهاج 28 18

قنا 30 17

الأقصر 32 18

أسوان 33 19

إدفو 32 18

أبوسمبل 32 18

الوادي الجديد 31 17

شلاتين 28 17

أبو رماد 27 18

حلايب 27 19

رأس حدربة 25 19