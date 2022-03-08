اتحاد منتجي الدواجن: نطالب وزارة التموين بشراء مئات الآلاف من أطباق البيض

قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك مشكلة عالمية تخص الدواجن والبيض تتمثل في أسعار الخامات، من الذرة وإضافات الأعلاف وتكاليف الشحن، ذاكرًا أن الجميع ينتظر اعتدال البورصة، لكن هذا لا يحدث.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن البضاعة موجودة منذ قبل حدوث الأزمة الأوكرانية لكنها ليست ملك المنتجين، ما سبب زيادة عنيفة في التكلفة، مشيرًا إلى تكبد الجميع خسائر كبيرة بسبب هذا الأمر.

وأكد أن البضاعة موجودة في موانئ دمياط لكن تحت تحفظ الشركات العالمية، مطالبًا وزارة التموين بشراء مئات الآلاف من أطباق البيض بسعر المزرعة، بالإضافة إلى الدواجن، وليس بكميات قليلة وفقًا للبروتوكول الموقع بين الاتحاد والوزارة.

وحول إعفاء الاتحاد من الاعتمادات المستندية، أوضح أن الذرة هي الخامة المعفاة فقط، لكن الفول الصويا وإضافات الأعلاف والتحصينات ليست معفاة، ما يؤثر على الأسعار ويسبب زيادة كبيرة.