ليفربول يستضيف إنتر ميلان لتأمين تأهله لربع نهائي الأبطال

الريدز يسعى لتكرار تفوقه أمام النيراتزوري بعد الفوز في الذهاب

تنطلق اليوم منافسات الإياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، بمباراة غاية في القوة، تجمع بين ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، في العاشرة مساءً على ملعب آنفيلد.

في مباراة اليوم، ورغم فوزه ذهابا في عقر دار إنتر بهدفين، والذي مهّد لبلوغه ربع النهائي، إلا أن ليفربول يخوض مواجهة حذرة مع حامل لقب الدوري الإيطالي، الذي لا يزال منافسا على الصدارة مع ميلان ونابولي، برغم تذبذب نتائجه أخيرا. في المقابل، يصمد ليفربول في وجه ترسانة مانشستر سيتي ضمن البريميرليج وسمح له فوزه السابع تواليا بالبقاء على بعد 6 نقاط من المتصدر وحامل اللقب، علما أنه لعب مباراة أقل.

وبرغم قساوة النتيجة ذهابا، إلا أن الإنتر أصاب العارضة عبر التركي هاكان تشالهان أوجلو، وكان الأفضل حتى الدقيقة 75، عندما كسر البرازيلي روبرتو فيرمينو حاجز دفاعه برأسية، قبل أن يقضي النجم المصري محمد صلاح على آماله.

وبعد أن قاده إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بعد طول انتظار، يقاتل المدرب الألماني يورجن كلوب على 4 جبهات مع ليفربول، بعدما خشي مناصرو النادي الأحمر أن تقضي مشاركة نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة على حظوظه بالمنافسة.

ويبدو طريق الريدز سهلاً نحو ربع نهائي دوري الأبطال، خصوصا بعدما فكّ صياما دام 10 سنوات في الكؤوس المحلية، بتتويجه بكأس الرابطة الأسبوع الماضي بركلات الترجيح على حساب تشلسي.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول مباراة اليوم، بتشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ترنت ألكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون، وفي الوسط يلعب جوردان هندرسون، فابينيو ونابي كيتا، وفي الهجوم محمد صلاح، ساديو ماني ولويس دياز.

على الجانب الآخر، يتمسك إنتر بآماله المحدودة والمشروعة في التأهل لربع النهائي منتشيًا بفوز العريض مؤخرًا على ساليرنيتانا في الدوري بنتيجة 5-0.

ومن المتوقع أن يدخل إنتر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: سمير هاندانوفيتش في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي الدفاعي ميلان شكرينيار، ستيفان دي فري وأليساندرو باستوني، وفي الوسط دينزل دومفريس، أرتورو فيدال، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهان أوغلو وإيفان بيريشيتش، وفي الهجوم لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو.