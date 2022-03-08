شعبة القصابين: الدولة توفر لحوم سوداني ومجمدة بسعر لا يزيد عن 100 جنيه

رد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، على سؤال ما إذا كانت أسعار اللحوم ستنخفص مرة أخرى، قائلا إنه لا يعتقد ذلك، لأن الدولة تدخل في مرحلة أزمات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أنه يتم استيراد العجول من أوكرانيا والبرازيل بجانب الدول المجاورة، منوهًا بأن الدولة توفر لحوم سوداني ومستوردة مجمدة بسعر لا يزيد عن 100 جنيه.

وتساءل: «إيه اللي يوديهم عند الجزار، ما يروحوا الجمعية التعاونية بتاعة الدولة اللي غرقانة لحمة سوداني»، مضيفًا: «انت عاوز تاكل لحمة بلدي في مصر ده سعرها وده نظامها»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن منافذ الشرطة والقوات المسلحة تبيع لحوم سوداني ومجمدة، متابعًا: «الطعم حلو، خلي العيال تاكل وتتبسط، طعم إيه وبتاع إيه»، على حد قوله.