أعلنت الفنانة التشكيلية الكويتية، ابتسام العصفور، تقديم مجموعة من أعمالها التي تدور جميعها في فلك المرأة الكويتية ودورها في تحقيق النهضة على أرض وطنها، وذلك في يوم المرأة العالمي، الذي يحل في يوم الثامن شهر مارس في كل عام.

وقالت ابتسام العصفور، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، اليوم الثلاثاء، إنها اختارت أن تهدي للمرأة الكويتية، مجموعة من اللوحات الفنية، التي وثقت من خلالها "مسيرة نساء رائدات" أسهمن بدور بارز في التأسيس لدور المرأة الكويتية في مجالات العلوم والفنون وشتى مناحي الإبداع.

ورأت العصفور أن للمرأة الكويتية، والخليجية والعربية، وفي كل القارات والبلدان، دور مهم في بناء المجتمعات، ووصفت المرأة بأنها "الأم الحنونة والمربية الفاضلة والزوجة الناضجة، والمُعلمة والطبيبة والمُهندسة والمُحامية، والشريكة التي تعاون زوجها في تحمل أعباء الحياة، وتُربي أطفالها وتُخرج أجيالًا ناضجة يزدهر بهم المُجتمع".

وأضافت أنها عملت طوال مسيرتها الفنية على توثيق مسيرة بعض الشخصيات النسائية البارزة في المجتمع الكويتي في الماضي، "والتي كان لها دور كبير في نهضة المجتمع الكويتي، بجانب بعض الوجوه النسائية الكويتية المعاصرة".

وذكر أن من بين تلك الأعمال التشكيلية التي وثقت من خلالها الكثير من الوجوه النسائية الكويتية، لوحات قدمت فيها "أسرار القبندي" الشهيدة الكويتية التي عرفت بدورها البارز في المقاومة الكويتية للغزو العراقي للبلاد، والمذيعة الكويتية الرائدة "أمينة الشراح"، أحد رموز الإعلام الكويتي ووجوهه البارزة، والشاعرة الكبيرة الدكتورة سعاد الصباح، والمغنية الكويتية عائشة المرطة، التي كان يوم وفاتها في عام 1978، يوم حداد رسمي في البلاد، وذلك تقديرا لدورها في التأسيس للفنون الوطنية الكويتية.

يذكر أن الفنانة التشكيلية الكويتية، ابتسام العصفور، عضو في المرسم الحر التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، واهتمت بالمرأة في الكثير من أعمالها، وأقامت وشاركت في العديد من المعارض ما بين معارض خاصة ومعارض مشتركة، كما شاركت بمعارض دولية في عدد من الدول بينها في مصر والسعودية والإمارات والأردن وتونس وتركيا.