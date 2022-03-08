متحدث: عباس يقرر تأجيل مؤتمر فتح الثامن إلى مايو المقبل

أعلن متحدث باسم حركة "فتح" أن الرئيس محمود عباس، الذي يتزعم الحركة ، قرر اليوم الثلاثاء، تأجيل المؤتمر العام الثامن للحركة الذي كان مقررا هذا الشهر إلى مايو المقبل.



وقال المتحدث باسم فتح عضو مجلسها الثوري إياد نصر على حسابه في "فيسبوك" "وفق قرار صادر عن رئيس الحركة اليوم، يؤجل المؤتمر العام الثامن إلى النصف الثاني من مايو القادم".



وذكر نصر أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح ستستمر في أعمالها، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وكانت حركة فتح قررت في 19 أكتوبر الماضي عقد مؤتمرها العام الثامن في 21 مارس الجاري.



ويتولى المؤتمر العام لفتح انتخاب لجنتها المركزية أعلى هيئة تنفيذية فيها، ومجلسها الثوري وهو بمثابة برلمان الحركة.



وكان المؤتمر العام السابع للحركة عقد في نوفمبر 2016 بمشاركة 1400 من كافة الأطر التنظيمية للحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.