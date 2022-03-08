أطلقت وزارة الخارجية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إعلامية تعريفية بمناسبة الاحتفال في 15 مارس الجاري بمرور 100 عام على إعادة العمل بها عام 1922، وذلك إثر توقفها على وقع إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914.

وتتضمن الحملة -التي تستمر على مدار عدة أيام- جوانب متعددة للتعريف بدور وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية تاريخًا وحاضرًا.

كما تبرز الإنجازات التي تحققت على مدار القرن الماضي؛ وذلك من خلال أنشطة تفاعلية تشمل طرح أسئلة وأجوبة على منصات الوزارة الإلكترونية، وكذا نُبذة عن أهم المحطات في تاريخ الدبلوماسية المصرية العريقة.

وتهدف الحملة إلى إلقاء الضوء على ما اضطلعت به الدبلوماسية المصرية، خلال العقود الماضية، من تحركات مستمرة وجهود متواصلة للدفاع عن مصالح مصر العُليا، وتعظيم الاستفادة من مُختلف الأطر الدبلوماسية لصون مُقدراتنا الوطنية، فضلًا عن المساهمة في جهود الدولة المصرية نحو تعزيز ركائز السلم والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي بداية الحملة اليوم.. طرحت الخارجية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول "أول دبلوماسية مصرية التحقت بوزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي؛ أولى الدرجات الوظيفية بالسلك الدبلوماسي".