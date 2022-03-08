رفض مسؤولو الهلال السوداني استضافة مباراة مواطنه المريخ أمام الأهلي في الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

وكان المريخ قد تقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، لخوض مباراة الأهلي على ملعب الهلال السوداني بسبب رفض استضافة ملعبه مباريات دوري الأبطال في النسخة الحالية.

وأكد الهلال في بيانه أنه رفض طلب الكاف باستضافة مباراة المريخ والأهلي التي ستقام يوم الجمعة الموافق 18 مارس الجاري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني في المركز الثالث، فيما يحتل الصدارة فريق صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 7 نقاط، أما الهلال فيتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويلعب الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في بريتوريا ضمن مباريات الجولة الرابعة للبطولة القارية التي يتطلع الفريق الأحمر في تحقيقها من أجل الحفاظ على لقبه.