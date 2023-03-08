التنمية المحلية: 25 ألف منفذ بالمحافظات لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم حاليا بالتوسع في إقامة الشوادر والمعارض الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز ومدن المحافظات والتي وصلت إلى نحو ٢٥ ألف منفذ؛ لمواجهة غلاء الأسعار، وزيادة المعروض مقابل الطلب.



وأكد قاسم، في تصريحات لـ"الشروق"، أن التوسع في تنفيذ مبادرات لتوفير السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وبخاصة في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، يساعد في مواجهة جشع التجار.



وأوضح أن معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع والمواد الغذائية، والخضر والفاكهة ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحافظات، تساعد في توفير تلك المواد بكميات مناسبة للمواطنين، بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 25% على الأقل مقارنة بمثيلاتها في الأسواق



وأضاف أن الأجهزة التنفيذية مستمرة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار وحجب السلع والاتجار بها في السوق، منوهًا باستمرار الجولات الميدانية المحافظين والتنفيذيين؛ للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بجانب إحكام الرقابة على الأسواق.



وأشار إلى استمرار ضبط التجار المحتكرين للسلع والمواد الغذائية وتحويلهم لجهات التحقيق المختصة، مؤكدا أن آليات التواصل مع المواطنين مفعلة لتلقي الشكاوى في حالة التلاعب بالأسعار، بجانب تكثيف حملات التوعية حتى لا يقع المواطن فريسة للجشع.



وأكد أن هناك متابعة دورية لحركة الأسواق، وإحكام الرقابة ومنع التلاعب، والمغالاة في أسعار السلع.