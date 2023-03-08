شبكة كهرباء بريطانيا تستخدم الفحم لأول مرة وسط الطقس البارد

أصدرت شبكة خطوط نقل الكهرباء في بريطانيا تحذيرا نادرا من نقص الإمدادات اليوم الثلاثاء ودعت محطات التوليد التي تعمل بالفحم للاستعداد للعمل، في ظل تضرر الإمدادات من موجة الثلوج التي تضرب البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صادر عن شركة "ناشونال جريد" المشغلة لشبكة الكهرباء البريطانية القول إن الإمدادات اليوم أقل من المستوى المطلوب بنحو 700 ميجاوات، مشيرة إلى أنها مستعدة لاستقبال 370 ميجاوات إضافية من محطات الفحم إذا لزم الأمر.

وأشارت بلومبرج إلى أن النقص في الإمدادات تراجع مقارنة بمستواه عند إصدار التحذير لأول مرة مساء أمس، لكن مازال الموقف يحتاج لمزيد من العمل للمحافظة على استقرار إمدادات الكهرباء.

يذكر أن درجة الحرارة في لندن انخفضت بواقع 1ر5 درجة تحت المعدلات الطبيعية اليوم فيما يمكن أن تكون أخر موجة صقيع خلال الشتاء الحالي. وإلى جانب البرودة الشديدة الحالية، تراجع إنتاج محطات طاقة الرياح إلى 13% من إجمالي إنتاج الكهرباء في بريطانيا، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وقال آدم بيل، رئيس صنع السياسات في مؤسسة "ستون هيفن" للاستشارات: "رغم أن استخدام الفحم ليس إيجابيا إطلاقا، إلا أنه أفضل من انقطاع الكهرباء. والآن، في وسط أزمة طاقة، من الحكمة أن نقوم بذلك".

ودعت شبكة الكهرباء الوحدتين الاحتياطيتين في "إليكتريسيتيه دو فرانس" في وست بيرتون إلى توليد الطاقة اليوم الثلاثاء للوفاء بمعدل الطلب.