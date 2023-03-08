قال مسئولون في (سول) "إن الجيش الكوري الجنوبي يعتزم إطلاق قيادة عمليات للطائرات المسيرة خلال يوليو القادم على أقرب تقدير، فيما سيكون تتويجًا لجهود تعزيز الاستعداد، في أعقاب اختراق طائرات كورية شمالية مسيرة للجنوب في أواخر العام الماضي".

وأشار مسئولون في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إلى أن العمل على وضع التفاصيل جار، مثل المفهوم التشغيلي وهيكل القيادة وتعيين الموظفين وموقع الوحدة المتخصصة المقرر افتتاحها في النصف الأخير من هذا العام.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "نحن نعمل على تطوير المفهوم التشغيلي والتكتيكات من خلال تحليل حالات عمليات الطائرات المسيرة لدول أجنبية مختلفة".

وبعد تسلل الطائرات المسيرة الشمالية في 26 ديسمبر الماضي، كشف الجيش الكوري الجنوبي عن خطة في يناير لإنشاء الوحدة وسلسلة من الإجراءات للطائرات المسيرة، بما في ذلك إجراء تدريبات دفاع جوي منتظمة وتأمين أسلحة تشويش للطائرات المسيرة وغيرها من الأصول.