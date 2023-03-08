السعودية وتايلاند تعفيان حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول

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وقعتا السعودية وتايلاند، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند دون برامودويناي استقبل، نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك في العاصمة التايلاندية "بانكوك".

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووقعا نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، ونائب وزير خارجية مملكة تايلاند فيجافات إيزارابهاكدي، مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة تايلاند بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول.

وكان الخريجي، التقى في وقت سابق اليوم الأربعاء، رئيس البرلمان التايلاندي تشوان ليكباي، حيث تناولا أوجه التعاون البرلماني بين البلدين.

وأعلنت السعودية وتايلاند في يناير 2022 عودة العلاقات الدبلوماسية، بعد أكثر من 3 عقود من التوتر بسبب أزمة سرقة مجوهرات من قصر سعودي.