 بناء على دعوة شكري.. وزراء الخارجية العرب يقفون دقيقة حدادا على ضحايا زلزالي سوريا وتركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بناء على دعوة شكري.. وزراء الخارجية العرب يقفون دقيقة حدادا على ضحايا زلزالي سوريا وتركيا

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 2:11 م

دعا وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة رقم الـ159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الوزراء المشاركين إلى الوقوف دقيقة حداد على ضحايا زلزالي سوريا وتركيا.

وأشاد شكري في بداية افتتاحه لأعمال الدورة منذ قليل، بالتحضيرات التي قامت بها الجامعة العربية.

وأشار لبنود الاجتماع، والتي تتزامن مع مرور المنطقة العربية بتحديات متنوعة، مؤكدا على حرص مصر من خلال رئاستها للدورة الحالية على العمل يدا بيد مع الدول العربية والجامعة العربية في مسار العمل العربي المشترك، وتحقيق المصالح العربية الجماعية. 

كما أشار خلال كلمته لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا على تمسك مصر  بالسلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا بإقامة الدول الفلسطينية على حدود عام 1967.


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