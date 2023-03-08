تمكن أطباء في جمهورية التشيك من استخراج كرة كبيرة من الشعر، تزن 200 جرام، من معدة طفلة تم تشخيص إصابتها بحالة نادرة تتسبب في نتف من يعانون منها لشعرهم والتهامه.



وقال الجراح ماتوش بيتيا، اليوم الأربعاء، في المستشفى الذي يقع ببلدة أوبافا، إن الطفلة خرجت من العملية دون أي مضاعفات من حالة متلازمة "روبانزل" الشديدة.



وغطت كرة الشعر مساحة 20* 8 سنتيمترات. وتم إزالتها باستخدام منظار البطن، أي جراحة بالمنظار ثلاثي الأبعاد عبر جدار المعدة.



يذكر أن متلازمة روبانزل، التي تحمل اسم شخصية خيالية لفتاة ذات ضفيرة طويلة من تأليف الأخوين جريم، هي عبارة عن حالة اضطراب نفسي تصيب البنات من سن الرضاعة وحتى البلوغ، وبالإضافة إلى الآلام في البطن، قد تسبب كرات الشعر إغلاق القناة الهضمية وقد تؤدي إلى الوفاة.