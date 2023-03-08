الجزائر: إنتاج أول سيارة محلية الصنع اعتبارا من ديسمبر المقبل

كشف مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة الجزائرية محمد جبيلي، أن الجزائر ستنتج أول سيارة محلية الصنع من نوع "فيات" بدءا من الأول من ديسمبر القادم.

وأوضح جيبلي، في تصريحات صحفية اليوم، أن استلام المصنع سيتم في 31 أغسطس القادم على أن تنطلق عمليات الإنتاج التجريبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

وأضاف أن الاستعدادات جارية أيضا لاستئناف نشاط مصنع "رونو" للسيارات، ولكن من أجل الإنتاج وليس التجميع فحسب كما كان عليه الوضع في السابق، وذلك وفقا للشروط الجديدة المعتمدة من قبل السلطات الجزائرية.

وأشار المسؤول بوزارة الصناعة الجزائرية إلى وجود مفاوضات مع شركاء آخرين في مجال صناعة السيارات وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المفاوضات عقب التوصل إلى اتفاق نهائي.