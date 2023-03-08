كوريا الجنوبية تدعو بريطانيا لإقناع كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية

دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي كوون يونغ-سيه، بريطانيا إلى القيام بدور في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية والصاروخية والعودة إلى المحادثات، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية بين لندن وبيونج يانج.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بالسفير البريطاني في كوريا الشمالية ديفيد إليس، وكبير المبعوثين إلى كوريا الجنوبية كولين كروكس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وتم خلال اللقاء مناقشة الشؤون بين الكوريتين وقضايا الأمن في شبه الجزيرة الكورية، مطالبا الحكومة البريطانية بالقيام بدور في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن تطوير الأسلحة النووية والصاروخية والعودة إلى طاولة الحوار.

من ناحية أخرى، بحث النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي لي دو-هون، الذي يقوم بزيارة النمسا، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الأنشطة النووية لبيونج يانج والتحقق من سلامة المياه الملوثة نوويا في محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية في اليابان.

وطلب المسئول الكوري من جروسي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار مراجعة سلامة شاملة لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما"، ودعم مشاركة المؤسسات والمعاهد الكورية الجنوبية باستمرار في أنشطة الوكالة من أجل تعزيز شفافية أنشطة الوكالة.

وأشاد لي بمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار لأنشطة كوريا الشمالية النووية، ومساهمة الوكالة في زيادة الوعي بالقضية النووية الكورية الشمالية في المجتمع الدولي.

بدوره، أعرب جروسي عن تعاطفه الكامل مع مخاوف المجتمع الدولي من القضية النووية الكورية الشمالية، قائلا "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة بشكل كامل للتحقق من البرنامج النووي الكوري الشمالي".