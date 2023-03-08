أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية عالمية جديدة للنساء والفتيات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في استراتيجية جديدة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

وستحدد الاستراتيجية الجديدة، كيف ستعمل المملكة المتحدة في كل فرصة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، بما في ذلك التصدي لمحاولات التراجع عما تحقق من حقوق للمرأة، والتنسيق مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لفعل الشيء ذاته.

وللمرة الأولى، تُلزم هذه الاستراتيجية وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بأن يركز أكثر من 80% من برامج مساعداتها الثنائية على المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، بحسب بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة.

ويتعرض التقدم نحو المساواة بين الجنسين للتهديد بشكل متزايد، حيث ظواهر تغير المناخ والأزمات الإنسانية تواصل التأثير بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، وهناك محاولات للتراجع عن حقوق المرأة المكتسبة كما يحدث في دول مثل إيران وأفغانستان، كما يتزايد العنف ضد المرأة عبر منصات الإنترنت.

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "من الواضح أن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين والتصدي للتمييز هو الشيء الصحيح الذي علينا القيام به، وهو يجلب أيضا الحرية ويعمم الرخاء ويعزز التجارة والأمن أيضاً، إنه لبنة البناء الأساسية لجميع الديمقراطيات السليمة".

وأضاف: "لقد أدت استثماراتنا حتى اليوم إلى تحسين حياة الناس في أنحاء العالم، وطرأت زيادة في عدد الفتيات في المدارس، وانخفاض في عدد الفتيات المُكرهات على الزواج المبكر، وكذلك ارتفع عدد النساء في المناصب السياسية والقيادية العليا".

وتابع: "لكن هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس تتعرض الآن لتهديدات متزايدة، وعليه نعمل على تكثيف جهودنا في كل فرصة ممكنة لمعالجة عدم المساواة التي لا تزال تُمارس".

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية عن هذه الاستراتيجية الجديدة في سيراليون، أثناء زيارته لمدرسة ومستشفى في بلدة بو التي هي مسقط رأس والدته، حيث يرى كيف أن للمشاريع الممولة من المملكة المتحدة تأثير إيجابي على النساء والفتيات.

وفي المستشفى، سيطلع على مدى تأثير الدعم البريطاني على تحسين بنوك الدم والمعدات، وزيادة نطاق توفير الكهرباء، وإنقاذ حياة النساء الحوامل.

وفي زيارته للمدرسة سوف يستمع إلى تطلعات الفتيات للمستقبل، علماً بأن المملكة المتحدة تشجع الطلاب هناك على الحديث عن منع العنف.

وتركز الاستراتيجية على استمرار على تعليم الفتيات، وتمكين النساء والفتيات، والدفاع عن صحتهن وحقوقهن، وإنهاء العنف ضدهن وهي تحديات تعتقد المملكة المتحدة أنها أكثر شدة.

كما تُلزم هذه الاستراتيجيةُ وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بإشراك شبكتها من مفوضيات سامية وسفارات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وسيشمل ذلك بلورة رؤساء البعثات البريطانية لخطط والتزامات خاصة بالبلد المضيف، وإثارة القضايا الأكثر إلحاحاً مع الحكومات المُضيفة.

وستعمل المملكة المتحدة أيضاً على بلورة عرض بحثي جديد وطموح لمساعدة الحكومة البريطانية وشركائها على اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاستثمار.

وإلى جانب الاستراتيجية، سيعلن وزير الخارجية عن برنامج جديد لحقوق وصحة المرأة الجنسية والإنجابية، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تشهد واحدا من أعلى معدلات زواج الأطفال ووفيات الأمهات بسبب الولادة في العالم.

وسخدم البرنامج، حوالي 10.4 مليون امرأة، سيُخصَّص له قرابة 200 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن ينقذ حياة 30,600 من الأمهات، ويمنع 3.4 مليون حالة إجهاض غير آمن، إلى جانب منع 9.5 مليون حالة حمْل غير مقصود.

وبشكل منفصل، تعمل المملكة المتحدة أيضاً على زيادة دعمها لمنظمات وحركات حقوق المرأة من واقع الاعتراف بدورها الحاسم في تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية الحقوق، وإعلاء أصوات النساء والفتيات على المستوى الشعبي. وستُدفع معظم ميزانية هذا البرنامج البالغة 38 مليون جنيه إسترليني من خلال شراكة جديدة مع صندوق المساواة.

من جهتها، قالت جس توملين، الرئيس التنفيذي المشارك لصندوق المساواة: "إننا متحمسون حقا لهذه الشراكة لأنها تُظهر أن بإمكان كل القطاعات أن توحد صفوفها - بجرأة وبشكل عاجل - لتقديم الموارد لمنظمات حقوق المرأة في كل مكان، حيث يعتمد المستقبل العادل والمستدام والمزدهر على حلول الحركات النسائية، وقد آن الأوان لنا جميعاً كي نثق بقيادتها ونحشد الدعم لها بقوة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم".