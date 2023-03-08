 الإعلام الأمني العراقي: مقتل 3 إرهابيين في قصف للطائرات المقاتلة في صلاح الدين - بوابة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي: مقتل 3 إرهابيين في قصف للطائرات المقاتلة في صلاح الدين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 8:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 8:49 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابيين بضربات لطائرات (F-16) العراقية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات (F_16) العراقية 3 ضربات استهدفت خلالها مجموعة إرهابية، ضمن قاطع جبل بلكانة بأطراف محافظة صلاح الدين".

وأوضح البيان أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب توجهت لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على ثلاث جثث للإرهابيين، وأسلحتهم وهواتفهم النقالة، فضلاً عن معدات ووثائق لعناصر داعش، ودراجة نارية.

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