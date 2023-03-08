الصين تعتزم القيام بأكبر عملية إعادة تنظيم للحكومة منذ أعوام

يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينج، القيام بأكبر عملية إعادة تنظيم للحكومة منذ أعوام، للتركيز على "القيادة التكنولوجية" حيث سيتم شطب 5% من الوظائف.

ومن أجل مواجهة ما أطلق عليه الضغط المتزايد من الولايات المتحدة، الهدف يتمثل في مساعدة بكين البدء في المنافسة الدولية.

وجاء في وثيقة رسمية تم عرضها اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب، أنه "في ظل المنافسة الدولية في مجال التكنولوجيا والوضع الحرج المتعلق بضغوط التطويق الخارجية، علينا أن ننظم القيادة التكنولوجية ونظام الإدارة بصورة أكبر".

وسيتم شطب 5% من الوظائف في الحكومة، فيما تعد أعلى نسبة منذ إعادة الهيكلة واسعة النطاق خلال عام 1998.

وسيتم تشكيل لجنة إشراف مالي جديدة لتتولى المهام السابقة للبنك المركزي.

وجاء في الوثيقة أن إعادة الهيكلة سوف تساعد في التركيز على " التكنولوجيات الرئيسية الاستراتيجية" كما سوف تساعد الصين على "تسريع تحقيق اعتماد على النفس عالي المستوى في مجال التكنولوجيا".