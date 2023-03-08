عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حلقة بحثية بعنوان "مشكلات المرأة العاملة" بقصر ثقافة الشاطبي، ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة.

وتحدثت بالحلقة د. أسماء عباس، أستاذ الاجتماع بكلية الآداب، عن اتجاه المرأة العاملة إلى العمل وتأثير ذلك على الأبناء وتنشئتهم الإجتماعية، الأمر الذي يصعب عليها التواصل معهم نتيجة انشغالهم بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هذا وقد تناولت د.إيمان أحمد عضو المجلس القومى للمرأة، المشكلات الصحية التى تواجهها المرأة العاملة والتي تبدأ مع فترة الحمل والرضاعة، هذا بالإضافة إلى الضغط العصبي التي تتعرض له حتى تتمكن من إنجاز عملها والعودة إلى أعمال المنزل وأعبائه الأمر الذي قد يتسبب في إصابتها بأمراض الضغط والسكر والأورام السرطانية.

وأشارت إلى أن المرأة تتأثر بكثرة الضغوط ما بين تربية الأبناء والعمل، مما يسبب لها اكتئاب وصراعات، لافتة إلى ضرورة التعامل مع الأمور بروية حتى لا يأتي ذلك على حساب صحتها.

واختتم الدكتور إبراهيم عبد الله المستشار الإعلامي الحديث بالمشكلات الاقتصادية للمرأة، مؤكدا ضرورة تمكينها اقتصاديا وتعليمها حرفا بسيطة، كي يصبح لها دورا في المجتمع وتتمكن من زيادة دخلها المادى لتبدأ مشروعها الخاص.

وجاءت الحلقة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ونشاط ثقافة الشباب والعمال التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وضمن الفعاليات الثقافية التي ينفذها الفرع بمدينة بشاير الخير، أقام بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان "حكم الدين في تنظيم الأسرة" تحدث خلالها الشيخ خالد خلف عن الفرق بين التحديد وتنظيم الأسرة، وأهم الخطوات من أجل حياة أفضل، تلاها لقاء حول طرق ترشيد استهلاك المياه، هذا إلى جانب ورشة لتصميم مدفع رمضان بقماش الخيامية وخامات معاد تدويرها، تدريب هند محمد مسئول نادي المرأة.

وفي مدرسة محمد محمود أقيمت ورشة تصميم برواز باستخدام الكرتون والفوم الجليتر، والكانسون الملون، تدريب الفنانة نجلاء فتحي مدير بيت ثقافة القباري.

وتلى ذلك محاضرة توعوية لإدارة الوعي البيئي بالصرف الصحي حول إرشادات استخدام دورات المياة بالطريقة الصحيحة وأخيرا مسابقة وتوزيع جوائز على الفائزين.

من ناحية أخرى أقام قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان "الحفاظ على التراث الشعبي"، تحدثت خلالها هدى جابر رئيس باحثي ثقافة الإسكندرية، عن مفهوم التراث وما يميزه وكيف انتقل من الأجداد إلى الأحفاد.

كما تناولت أهمية مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والتي تعد من أقدم العادات كشراء الفانوس المصنوع من الصاج، والعزومات وكذلك أشهر الأكلات المصرية التي تقدم به وفي الأعياد.

فيما نفذ بيت ثقافة بولكلي ورشة تصميم زينة رمضان ضمن ورش الأشغال اليدوية بمدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، تدريب الفنانة غادة طلعت وإشراف سلوى أحمد مدير البيت.

كما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة تصميم مدفع رمضان باستخدام الكرتون والجليتر والزجاجات الفارغة إشراف دولت شبل ضمن نشاط مرسم الطفل.

فيما أقام بيت ثقافة رشدي ورشة تصميم فانوس بالكوريشه بمدرسة مجمع سيدي بشر تدريب الفنانة إيمان فؤاد، هذا إلى جانب ورشة عمل أشكال بالطين الأسواني للفنان عمر بدران.