الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تُنظم معرض المنتجات المصرية التراثية



نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء معرض المنتجات المصرية التراثية في نسخته العاشرة يومي 7 و8 مارس تحت رعاية وزير الخارجية وداخل مقرها، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت اللجنة الوطنية في بيان لها، على إقامة هذه المعارض بصفة دورية في إطار تنفيذ الاستراتيجيات

الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر عن طريق خلق فرص عمل للشباب وصغار المنتجين وتشجيعهم على الابتكار والإنتاج وتوفير فرص تسويقية متعددة لمنتجاتهم.

وتابعت اللجنة: تٌعد هذه المعارض أداة ناجحة لتعريف الدبلوماسيين المصريين والجانب بالسلع التراثية وتشجيعهم على شرائها.

ويتضمن المعرض منتجات 27 من العارضين من مشروع الأسر المنتجة التابع لوزارة التضامن.