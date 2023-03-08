سويسرا تشكك في طلب ألمانيا إعادة شراء دبابات ليوبارد 2

أعرب الرئيس السويسري آلان بيرسيه عن شكوكه بشأن طلب ألمانيا إعادة شراء دبابات ليوبارد 2 القتالية التي يبلغ عمرها 40 عاما من الدولة الواقعة في جبال الألب لتحل محل المخزونات المرسلة إلى أوكرانيا.

وقال بيرسيه في نيويورك أمس الثلاثاء إن هناك قواعد تتعلق ببيع الأسلحة وليس من الممكن "إجراء استثناء للإطار القانوني".

وأضاف الرئيس السويسري: "من الممكن تغيير الإطار القانوني وهناك نقاش حوله في سويسرا في الوقت الحالي".

وتابع: "أعتقد أنه من المنطقي تماما أن نجري هذا النوع من النقاش في هذه اللحظة... لكننا نريد أن نبقى محافظين ومعتدلين تماما في هذه القضايا".

كانت ألمانيا ، بعد أن أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستزود أوكرانيا بالعديد من دباباتها من طراز ليوبارد 2 للدفاع ضد الغزو الروسي، أرسلت مؤخرا طلبا إلى سويسرا بشأن إعادة استحواذ محتمل على دبابات القتال لتجديد مخزوناتها.

ومن غير الواضح عدد الدبابات التي تتطلع ألمانيا للحصول عليها.

وتمتلك سويسرا 230 دبابة ليوبارد 2 ، منها 134 دبابة في الخدمة. أما الدبابات الـ 96 الباقية فتم إيقافها، وبموجب القانون السويسري، لا يمكن بيع سوى المواد التي تم إيقاف تشغيلها.

وسيتعين على البرلمان أن يقرر وضعها، ومن غير الواضح متى يمكن أن يحدث ذلك.