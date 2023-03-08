أمين الجامعة العربية: قرار وحيد يضمن فرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الحماية الدولية للشعب الفلسطيني صدر بها العديد من القرارات العربية والدولية».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، مساء الأربعاء، أن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تفرض - اسمًا وليس فعلًا إلا بتوافق دولة الاحتلال - لو أقر مجلس الأمن الدولي قرارًا تحت الفصل السابع من الميثاق، بإنشاء قوة حفظ سلام أو قوة حماية للفلسطينيين.



وأوضح أن «تلك القوة تذهب للأراضي المحتلة، وتتواجد على الأرض الفلسطينية للحماية من الهجمات الإسرائيلية كبداية»، قائلًا إن «الخطوة الثانية قبول إسرائيل بهذا الموقف الصادر تحت الفصل السابع».



ولفت أمين الجامعة العربية، إلى أن «القيادة الفلسطينية، خلال الشهور المقبلة، تتفاعل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاولات مستمرة؛ لتحقيق هذا الهدف».



وفي سياق آخر، ذكر «أبو الغيط» أن الواقع العربي يفرض نفسه على ساحة الجامعة العربية منذ سنوات، مضيفًا: «هناك نقاط مضيئة وأخرى لها إيجابيات، ونقاط أخرى تعكس أحيانًا الأوضاع العربية الحقيقية، لا يستطيع إنسان تغييرها إلا صاحب الشأن».