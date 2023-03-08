كندا تسجل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

سجلت كندا 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و612 ألفا و219 إصابة، وتستقر الوفيات عند 51 ألفا و605.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و956 ألفا و502 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.