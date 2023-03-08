وزارة التنمية الألمانية تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بـ 26 مليون يورو

تعهدت وزارة التنمية الألمانية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمساهمة قدرها 26 مليون يورو لعام 2023.

وأعلنت الوزارة في برلين اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن هذا يعادل ضعف ما كانت عليه الإسهامات قبل عامين.

وقالت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سياسة التنمية النسوية ليست مجرد مسألة عدالة، بل إنها أيضا أمر منطقي: النساء قويات، والنساء لديهن أفكار مبتكرة، والنساء لديهن معرفة... عندما تتمتع المرأة بحقوق متساوية وتتحمل نفس المسؤولية، سيكون هناك فقر أقل وجوع أقل ومزيد من الاستقرار في العالم".

في الأسبوع الماضي قدمت شولتسه، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مفاهيم لسياسة خارجية وتنموية نسوية.

وتحدثت مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، عن مساهمة قياسية للهيئة، مضيفة أن هذا دليل ملموس على التزام الحكومة الألمانية بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات في كل مكان.