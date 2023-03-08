تصادم طائرتين في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية وسقوطهما في بحيرة

اصطدمت طائرتان في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية، وسقطتا في بحيرة هارتريدج، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز".



ونتيجة التصادم، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.



وقال ستيف ليستر رئيس أركان شرطة مقاطعة بولك، في مؤتمر صحفي: "إحدى الطائرتين التي تراها غارقة جزئيًا والأخرى مغمورة بالكامل".



تم الإبلاغ عن وصول خدمات الطوارئ إلى موقع التحطم، فيما لم يتم الكشف عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.



وفي نفس اليوم، اصطدمت طائرتان خفيفتان من سلاح الجو الإيطالي في السماء فوق ضواحي روما، وقتل الطياران، وقع الحادث خلال تدريبات عسكرية.