تحدثت جنى صادر، أول ضابط أنثى طيار قتال في الجيش اللبناني، عن تجربتها الرائدة لتتولى مسؤولية غير معتاد أن يتولاها النساء في بلادها.

وأدلت الضابط صادر بتصريحات لشبكة "سي إن إن" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، صرحت خلالها بأنها كانت تدرس الكيمياء في جامعة بيروت قبل أن تقرر الالتحاق بالجيش.

وأوضحت أول ضابط أنثى طيار لبنانية أنها منذ صغرها عندما كانت ترى عناصر الجيش كانت تتمنى أن تصبح بينهم في يوم ما، وهو ما جعلها تنتهز الفرصة عندما علمت بطلب الجيش للإناث.

وأكدت أن عائلتها لم تمانع التحاقها بالجيش، بل إن والدتها شجعتها على دخول عالم العسكرية، وبعد أن أتمت فترة دراستها بالكلية الحربية، خضعت لدورة تدريبة بقاعدة لافلين بولاية تكساس الأمريكية، كما نقلت وكالة "سبوتنيك".



يشار إلى أن جنى صادر تبلغ من العمر 24 عاما، وقد نشأت في بلدة عين إبل الجنوبية في لبنان، ونزِلت إلى العاصمة بيروت، عندما بلغت من العمر 18 عاما، بهدف إتمام تحصيلها الجامعي.

وبعد إنهاء فترة الدورة في قاعدة لافلين، عادت إلى لبنان كأول ضابط أنثى طيّار تقود الطائرات الحربية، في فبراير الماضي، وانضمّت إلى قاعدة حوامات الجوية حيث بدأت دورة تدريبية على قيادة طائرة SUPER TUCANO الحربية، بعدما تدربت في الولايات المتحدة على قيادة طائرتي TEXAN T-6 وTALOM T-38.